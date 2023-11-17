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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Satı isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SATI ADININ ANLAMI NEDİR?

Satı ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Satı adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Satı isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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SATI İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Satı ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk.

Yükselip ortaya çıkan, yükselen.

Düğün armağanı.

SATI ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Satı ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Satı adını koymak caizdir.

SATI İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Satı ismini kullanan 36.277 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Satı ismini kullanan 4.585 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Satı ismini kullanan 9.890 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Satı ismini kullanan 977 kişi bulunmaktadır.

SATI İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Satın adındakiler etrafında sempatik insanlar olarak bilinirler ve kabul görürler. Yardım etmeyi hayat biçimi olarak benimsemişlerdir adeta. Merhametli insanlardır; ancak iyi niyetlerini su istimal etmekten çekinmeyen insanlar etrafında çoktur ve hiç rahat bırakmazlar.

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