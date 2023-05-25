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Şaşlık; Moğolistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın mutfak kültürünün en önemli yemeklerinden biridir. Protein ve çinko bakımından zengin besin değerine sahip olan şaşlık, özellikle doğu kültürünün vazgeçilmez bir yemeğidir. Şaşlık neden yapılır? Şaşlık hayvanın neresi? Şaşlık hakkında tüm bilinmeyenler haberimizde…

Şaşlık Nedir

Şaşlık; büyükbaş ya da küçükbaş bir hayvanın etinin, farklı şekilde marine edilerek şişe takılıp pişirilmesidir. Şiş kebapla benzerlik göstersede; şaşlığı, şiş kebaptan ayıran özellik, etin sirke ile marine edilmesidir.

Şaşlık yemeğinde dana ve koyun eti de tercih edilse de; en çok tercih edilen et türü, kuzu kuşbaşı ile yapılan türdür. Kuzu kuşbaşı sirkeyle hazırlanan bir karışımda marine edilerek bekletilir, böylece etin farklı bir lezzet kazanması sağlanır.

Şaşlık Neyden Yapılır

Şaşlık etin şişe dizilerek ateşte pişirilmesiyle yapılan bir yemektir. Şaşlık kelimesi de etin şişe dizilmesiyle türetilen bir kelime olmuştur. Özel olarak hayvanın bir bölgesi kastedilmemektedir. Burada en önemli nokta etin hazırlanış biçimidir. En güzel şaşlık yemeği nasıl hazırlanır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte tarifi…

Malzemeler

1 kg kuşbaşı

1.5 su bardağı sirke

7 tane domates

5-6 tane biber

4 tane soğan

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pulbiber

Kekik

Hazırlanışı

Kuzu kuşbaşı etler sirkenin içinde yaklaşık 1.5 saat bekletilip yumuşatılır. Baharatlar ve tuz eklenerek karıştırılır. Domates biber ve soğanlar şişe dizilecek şekilde doğranır. Kuşbaşılar; araya domates, biber ve soğanlar koyularak şişe dizilerek ateşte pişirilir. Ateşte pişirilen et ve sebzeler tabağa koyularak servise hazır hale getirilir.

Damak tadına farklı şekillerde marine etme yöntemleri bulunmaktadır. Pişirirken kuyruk yağı da tercih edilmektedir.

Şaşlık Neden Yapılır

Şaşlık hem lezzeti hem vücuda yararları bakımından tercih edilen bir yemektir. Özellikle çocuklar ve gençler için büyüme ve gelişmelerini sağlayan protein ve çeşitli vitaminleri içerir. Vücuda oldukça yarar sağlar. Bu yararlar şunlardır:

B12, magnezyum, selenyum ve bakır içererek vücudun çinko ihtiyacının yüzde 45’ini karşılar.

Vücudun protein ihtiyacını karşılar ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yorgunluk hissini giderir.

Şaşlık Hayvanın Neresi

Ağırlıklı olarak dana bonfile etinden hazırlanan şaşlık, hayvanın bir bölümü değildir. Şişte yapılması ve farklı bir marine yöntemi kullanılmasıyla bu ismi almaktadır. Görüntüsü şiş kebaba benzeyen şaşlık yemeği sirkeyle yumuşatılarak hazırlanır.

Özellikle Özbekistan, Türkmenistan ve Moğolistan’ın geçmişten bu yana mutfak kültürünün vazgeçilmez bir yemeğidir.

Şaşlık Hayvanın Neresinden Olur

Şaşlık hayvanın bir bölgesinden değil farklı bölgelerinden elde edilen etlerle yapılmaktadır. Daha çok kuzu etiyle tercih edilen şaşlık, dana etiyle de yapılabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos