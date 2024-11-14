Şaşkına çeviren anlar: Beton su borusu park halindeki otomobile çarptı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, inşaat alanındaki silindir beton su borusu, hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek park halindeki otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Bursa'da silindir beton su borusu yuvarlanarak park halindeki otomobile çarptı.
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Görenleri şaşkına çeviren olay, saat 13.00 sıralarında Cihatlı Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi.
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İnşaat alanında, altyapı için kullanılan beton su borusu, hafif meyilli alanda kendiliğinden hareketlenerek, inşaat yakınında bulunan bir sitenin otoparkında park halinde otomobile çarptı.
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Otomobilde hasar meydana gelirken, o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.