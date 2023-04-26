Su seviyelerindeki değişimin deprem oluşturmadığını, sıfırdan bir deprem üretmediğini ancak deprem oluşumunu biraz geriye çektiğini vurgulayan Utkucu, suyun depremi tetikleme şekli hakkında şu bilgileri verdi:
"Barajda su tutulmaya başlayınca su yükü oluşuyor, o ağırlıkla yer kabuğunda denge bozuluyor. Diğer bir şekilde ise biriken su yer kabuğunun derinliklerine kayaçların gözeneklerinden sızıyor, depremlerin oluştuğu derinliğe birkaç ayda ulaşabiliyor, gözenek sıvı basıncı dediğimiz kayganlaşmayı kolaylaştıran, fay üzerinde dengeyi değiştiren bir husus. Bir nevi fay hattına rahat kayabilsin diye yağ dökmüş gibi bir etki oluşturuyor. Su tutulmaya başladıktan sonra deprem sayıları artmaya başlıyor. Terminolojide bu depremler daha önce 'tetiklenen depremsellik' olarak adlandırılıyordu, şu anda 'neden olunmuş depremsellik' ifadesi kullanılıyor."