Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

SASA kayıtlı sermaye tavanını artırıyor

SASA Yönetim Kurulu şirketin kayıtlı sermaye tavanını 12 milyar TL artırarak 3 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı

Giriş: 15.03.2023 - 09:27 | Güncelleme: ABONE OL
SASA kayıtlı sermaye tavanını artırıyor
HABERTURK.COM

SASA Yönetim Kurulu kayıtlı sermaye tavanını 12 milyar TL artırarak 15 milyar TL'ye yükseltme kararı aldı. Söz konusu artırım için SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması için başvuruda bulunulacak ve karar genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.

SASA'dan KAP yollanan bildirimde şu bilgiler yer aldı:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 12.000.000.000 TL artırılarak 3.000.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL' ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2023-2027 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Naci Görür'den uyarı! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
Naci Görür'den uyarı! İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
Şanlıurfa'yı sel bastı! Acil servis sular altında, okullar tatil
Şanlıurfa'yı sel bastı! Acil servis sular altında, okullar tatil
Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!
Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!
Polis eski Başbakan'ı gözaltına almak istedi, protestolar başladı!
Polis eski Başbakan'ı gözaltına almak istedi, protestolar başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.