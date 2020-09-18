Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

Herkesten oyuncu olur mu? Oyuncu olduğu zannedilebilir. Çünkü oyunculuğun bir eğitimi var bir tecrübesi var. Şöyle örnek vereyim nasıl fast food’lar çıktı yıllar önce. Televizyonculuğun da böyle bir fast food'u var. Ben beğenmiyorum, zaten fast food’un da çabuk tüketilen bir durumu olduğu için çabuk tüketiliyor, çabuk unutuluyor. Sabun köpüğü gibi çabuk başlıyor, çabuk köpürüyor ve çabuk unutuluyor. Kaliteli ve düzgün oyuncular, teknik ekip ve senaristler onlar yıllarca kalıyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bana göre Youtuber ve sosyal medya fenomenleri kendi alanlarında başarılılar. Kendi mecralarında sınırlı kalmalılar diye düşünüyorum. Önemli olan çok ünlü olmak değil, önemli olan ünlülüğünün devamını getirebilmek.