Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hayvanlar depremi önceden hissediyor mu? Sarsıntıyı önceden mi biliyorlar?

        Sarsıntıyı önceden anlıyor olabilirler mi? Hayvanlar depremi önceden hissediyor mu?

        Depremden önce delice havlayan köpekler, göletten fırlayan kurbağalar, yerinden fırlayan yılanlar... Halk arasında sıkça anlatılan bu hikâyeler, şimdi bilimsel bir zemine taşınıyor. Almanya'daki bilim insanları, çiftlik hayvanlarının deprem öncesi davranışlarını hassas sensörlerle inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 06:25 Güncelleme: 08.05.2025 - 06:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvanlar depremi önceden hissediyor mu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüzyıllardır hayvanların doğa olaylarını önceden sezdiği konuşuluyor. Yeni bir araştırma, bu iddiayı destekleyen ilk bilimsel adımlardan birini attı. Hareket sensörleriyle izlenen inekler, koyunlar ve köpekler; depremden saatler önce sıra dışı davranışlar sergileyerek bilim insanlarının dikkatini çekti. İşte detaylar...

        HAYVAN DAVRANIŞLARINA DAYALI BİR DEPREM UYARI SİSTEMİ MÜMKÜN MÜ?

        Almanya’daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü ve Konstanz Üniversitesi’nden araştırmacılar, İtalya’da deprem riski yüksek bir bölgede yürüttükleri çalışmada hayvanların olağan dışı davranışlarını gözlemledi. Hareket sensörleri ve GPS cihazlarıyla donatılmış altı inek, beş koyun ve iki köpek dört ay boyunca izlendi. Toplamda 18.000’den fazla sarsıntı kaydedilen bu süreçte, hayvanların 3.8 ve üzeri büyüklükteki depremler öncesinde belirgin biçimde hareketlendikleri tespit edildi.

        REKLAM

        HAYVANLAR BİRBİRLERİNDEN ETKİLENİYOR

        Araştırmacıların bulgularına göre, hayvanlar birlikte kapalı bir ahırda olduklarında bu hareketlilik daha da belirginleşiyor. Kolektif davranış teorisi çerçevesinde değerlendirilen bu durum, ilk etapta köpeklerin huzursuzlanmasıyla başlıyor. Ardından ineklerin paniğe kapıldığı ve en son koyunların da bu davranışı takip ettiği gözlemleniyor. Yani hayvanlar sadece çevresel sinyallere değil, birbirlerinin davranışlarına da duyarlı şekilde tepki veriyor.

        DEPREMDEN SAATLER ÖNCE HAREKETLİLİK BAŞLIYOR

        Hayvanların, depremin merkez üssüne olan uzaklığa bağlı olarak depremden 1 ila 20 saat öncesine kadar tepki verdiği belirlendi. Bu durum, bilim insanlarının “yayılan bir sinyal” hipotezine ilgisini artırdı. Sismik aktivite öncesinde kayaçların sıkışması sonucu ortaya çıkan iyonların havaya karıştığı ve hayvanların bu iyonları algılayarak huzursuzlaştığı düşünülüyor.

        BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?

        Araştırmanın ortak yazarı Martin Wikelski, bu davranışları “biyolojik erken uyarı sistemi” olarak tanımlıyor. Ona göre doğada pek çok tür, çevreden gelen en ufak sinyali bile algılayarak hayatta kalma içgüdüsünü devreye sokuyor. Bu içgüdülerin ortaklaşa çalıştığı “sürü zekâsı” ise farklı türlerin birbirini dinlemesiyle daha da etkili hale geliyor.

        ELEŞTİRİLER DE VAR

        Bazı bilim insanları ise bu çalışmaya temkinli yaklaşıyor. ABD’li jeolog Wendy Bohon, hayvanların her zaman sadece depreme özgü tepkiler vermediğine dikkat çekiyor. “Kedim bir depremden önce garip davranabilir, ama aynı şekilde mama kabı açıldığında da aynı tepkiyi veriyor,” diyen Bohon, bu davranışların sadece depremlere özgü olduğunun kanıtlanması gerektiğini vurguluyor.

        Kaynak: Scientific American, USGS

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        Sivas'ta akran zorbalığı!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Macron ile Şara görüştü
        Macron ile Şara görüştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Canlı yayında yıldırım düştü
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Habertürk Anasayfa