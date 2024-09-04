Saros Körfezi'ndeki batık gemi görüntülendi
Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde İbrice Limanı açıklarındaki batık gemi, dalgıçlar tarafından görüntüledi
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Sualtı Tarih Müzesi çalışmaları kapsamında Saros Körfezi açıklarında 2014’te batırılan gemi, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.
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Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında batık gemiye dalışlar yapılıyor.
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Aynı bölgede batırılan uçak ve asker heykellerinin bulunduğu noktalara da dalışlar gerçekleştiriliyor.
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Dalgıçlar, 10 yılda deniz canlılarının barınmak, beslenmek, üremek ve akıntılardan korunmak amacıyla kullandığı yapay resif haline gelen batık gemiyi görüntüledi.
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Dalış eğitmeni Serdar Savaşal, dalgıçların gemiye sık sık dalış gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Proje dahilinde batırılan gemi, zeminde dümdüz duruyor.
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Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış, adeta bir akvaryum gibi, balıklar da içinde dolaşıyor. Su altında görsel bir şölen sunuyor. Gemi yerli ve yabancı dalgıçları da bölgeye çekiyor" dedi.
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