Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
Yaklaşık 35 yıllık ormancılık hayatında ilk kez bu kadar büyük bir yangın yaşadıklarını belirten Dikici, günlerdir poyraz estiği ve nem oranı yüzde 5'lere kadar düştüğü için çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü aktardı.
Orman yangınlarında milletle birlikte hep birlikte mücadele edildiğini anlatan Dikici, şöyle konuştu:
"Bu felakette anladık ki bütün Türkiye Cumhuriyeti, devletin tüm kurumları herkes bu yangındaydı, hep beraber mücadele ettik. Köylü, vatandaş, şehirli, diğer kurumlarla birlikte mücadele edildi ve milli bir ruhu meydana getirdi. Bir felaket yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Orman teşkilatı olarak gururlandık, üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz ve günlerce aç, susuz, uykusuz, dinlenmeden sürekli ateşle mücadele ettik. Sanatçı Yusuf Güney de sanatçılığının yanında o bir yangın gönüllüsü olarak bir ormancı oldu. Bundan sonra hep beraber olacağız. Yusuf beyi artık yangın üniformasıyla yangınlarda göreceksiniz."
"BÖYLE GÜNLERDE KIRGINLIK, KÜSLÜK OLMAZ"
Yusuf Güney ise yaşanan olayın küresel bir kriz olduğunu, dünyanın birçok yerinde bu yangınların yaşandığını söyledi.
İstanbul'da konserdeyken yangın haberini duyunca yangın tüplerini alarak bölgeye ulaştığını anlatan Güney, yangınların insanüstü bir güçle önlendiğini vurguladı.
İki gündür kamuoyunu meşgul eden üzücü olay yaşandığına değinen Güney, "Kimse uyumuyordu, yangınla mücadele edenlerin hakları ödenmez. Buraya geldiğimde talihsiz bir şey yaşandı. Ormancılarla aramızda tartışma yaşandı karşılıklı şikayetçi olduk. Ben bütün şikayetlerimi çekeceğim. Böyle günlerde kırgınlık, küslük olmaz. Hepimiz aynı amaç için buradayız. Kavga ettiğimiz arkadaşlarla bizzat görüşeceğim, gerekirse özür dileyeceğim. Birlik ve beraberlikte kötü günleri çabuk atlatacağız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici, orman işçisi yeleği ve şapkasını Güney'e hediye etti.
Manavgat'ta günlerdir devam eden ve bugün kontrol altına alınan orman yangınlarına müdahale etmek isteyen Güney ile orman işçileri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüş, olay sonrası taraflar karşılıklı birbirinden şikayetçi olmuştu.
Güney daha sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!