Şarkıcı Yaşar, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

Oğlu Kerem'in müzisyen olmasını istemeyen Yaşar, "Bu işin çok zorluklarını yaşadım onları yaşamasını istemiyorum. Ünlü babaların çocukları hiç başarılı olamıyorlar ve bu durum onlarda çok ciddi travma ve bunalım yaratıyor. Diğer insanlara göre daha fazla mutsuz oluyorlar. Eğer anne ve babalarının mesleğini seçerlerse daha da kötü oluyor. Ünlü bir babanın bana başarılı olmuş bir çocuğunu söyleyebilir misiniz? ‘Onun gibi olacağım hatta onu geçeceğim’ derse işler daha da karışmaya başlıyor. ‘Babası daha iyiydi’ derler biter gider. O çocuk bir yere gelemez" dedi.

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Şarkıcı ayrıca, "Oğlum çok kötü müzikler dinliyor; Rap ve hip-hop gibi... O müziklerin ne olduğunu hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

REKLAM Babalık konusunda da konuşan müzisyen, "Babalık rolüne geç oturdum biraz. Anneler doğurur doğurmaz anne oluyor ama babalar uğraştıkça baba olabiliyor. Arkadaşlarımın çoğuna ‘sen ne zaman hissettin?’ diye sorunca ‘ikinci de’ dediler bizim ikinci olmadı. Biz oğlumla daha yeni arkadaş olmaya başladık şimdi anlaşabiliyoruz" dedi.

2011'de evlenen Yaşar ve eşi Merve Günaçgün ile evliliklerinin 10'uncu yıllarını tekrar gelinlik ve damatlık giyerek kutlamışlardı. "Romantizm bence çok komik bir şey" diyen Yaşar, "Evde romantizm olur mu ya? Romantizmin ne olduğuna dair bir cevabım yok. Sevgi sözcüklerini fazla söyleyemem o yüzden şarkı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Yaşar, Aslı Şafak’ın "Yaşlanma korkun var mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Yaşlanma korkum yok ama hissetmeye başladım fiziksel olarak. Artık sahnede antrenmanlı olmak gerekiyor. Sahnede üç saat ayaktasınız. Önceden sahnede yorulmazdım şimdi yoruluyorum. Yaşar, son olarak; "Yeni bir şey yapmaya vaktim yok. Üç kere sahneye çıktığım zaman hafta bitmiş oluyor. Bu sebeple daha az sahneye çıkmaya çalışıyoruz" sözleriyle devam etti.