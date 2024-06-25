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        Haberler Dünyadan Şarkıcı Shifty Shellshock hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Şarkıcı Shifty Shellshock hayatını kaybetti

        Bir döneme damga vuran rock grubu Crazy Town'ın solisti Shifty Shellshock, 49 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:01
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        Hayatını kaybetti
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        1999'da 'Butterfly' isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Crazy Town grubunun solisti Shifty Shellshock'un yaşamını yitirdiği açıklandı.

        49 yaşındaki şarkıcının ölüm sebebi henüz açıklanmadı.

        Shellshock'un ölüm haberi üzerine çok sayıda hayranı, ünlü şarkıcının Instagram hesabına taziye mesajlarını gönderdi.

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        #Shifty Shellshock

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