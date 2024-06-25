Şarkıcı Shifty Shellshock hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran rock grubu Crazy Town'ın solisti Shifty Shellshock, 49 yaşında hayata veda etti
Giriş: 25.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:01
1999'da 'Butterfly' isimli şarkı ile şöhrete kavuşan Crazy Town grubunun solisti Shifty Shellshock'un yaşamını yitirdiği açıklandı.
49 yaşındaki şarkıcının ölüm sebebi henüz açıklanmadı.
Shellshock'un ölüm haberi üzerine çok sayıda hayranı, ünlü şarkıcının Instagram hesabına taziye mesajlarını gönderdi.
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