Arabesk fantazi müziğinin ünlü ismi Hakan Taşıyan, hastaneye kaldırıldı. Üzücü haber, şarkıcının Twitter hesabından paylaşıldı.

47 yaşındaki Taşıyan’ın sosyal medya hesabından, “Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz” açıklaması yapıldı.

HAKAN TAŞIYAN HAKKINDA

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.

Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.

1998 tarihinde 'Hesabım Bitmedi' 2001 tarihinde ise, 'Güz Gülleri' dizisinde rol aldı.