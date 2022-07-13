Şarkıcı Günsu İnce'ye hırsızlık şoku!

Olay, Karaköy'deki bir balık restoranında dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Ablası eski manken Aysu Baçeoğlu ve bir arkadaşıyla birlikte balık restoranına gelen şarkıcı Günsu İnce, çantasını oturduğu sandalyenin arkasına astı. İnce, ablası ve arkadaşıyla birlikte sohbet ettiği sırada, restoranın önüne gelen şapkalı ve gözlüklü, bir erkek ile 3 kadın etrafta dolaşmaya başladı. Kadınlardan biri gözcülük ederken, erkek şüpheli, o sırada dinlenmek için sandalyede oturan garsonun yanına geldi. Erkek şüpheli, garsonu oyalamak için tuvaletin yerini sorduğu sırada, 2 kadın şüpheli şarkıcı Günsu İnce'nin bulunduğu masaya yöneldi. Kadınlardan biri, hırsızlığı görmemeleri için masadakilerin görüş alanını kapatırken, diğer kadın sandalyede asılı bulunan çantayı alarak restoranın için
e girdi. Çantayı bir poşetin arasına saklayan kadınlar restoranın diğer kapısından çıkarak uzaklaştı.
Çantasının çalındığından habersizce ablası ve arkadaşıyla sohbete devam eden Günsu İnce, yaklaşık yarım saat sonra çantasının yerinde olmadığını fark etti. Restoranın güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından çantasının çalındığını anlayan şarkıcı, polis merkezine giderek hırsızlık şüphelileri hakkında şikayette bulundu.
"ŞOKE OLDUK, HİÇ HİSSETMEDİK"
Yaşadığı hırsızlık olayının etkisinden hala kurtulamadığını ifade eden şarkıcı Günsu İnce, "Karaköy'de bir balıkçıda, ablam ve kız arkadaşımla oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Arka masada, restoran çalışanını oyalıyorlar. Mekanın içine kadar girip, sandalyede asılı olan çantamı alıp, poşetlerin arasına saklayıp mekandan çıkıyorlar. Ben, bunu yarım saat sonra fark ettim. Güvenlik kameralarını izledik. Şok oldum. O kadar profesyoneller ki... 4 kişilik bir ekip, 3 kadın 1 erkek. Şapkalar takmışlar. Kendilerini kamufle etmişler ve önümüzden geçip gitmişler. Çanta değerliydi, bilindik bir marka. Cüzdanım da öyle. Çok önemli de değil. Bana ait olan bir şeyin gitmesine üzülüyorum. Başkalarına yapılmasın istiyorum. İçinde parfümlerim, makyaj malzemelerim vardı. Çalınan, birinin emekli maaşı olabilirdi. Yakalasınlar ve cezalarını çeksinler istiyorum. Karaköy Karakolu'na başvurdum. Bu tarz olaylar bu ara çok oluyormuş. Yabancı uyruklu olmalarından şüpheleniliyor" dedi.
Fotoğraflar: DHA
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