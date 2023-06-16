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Kayseri'de şarjdaki telefon patladı, bina sakinleri tahliye edildi

Kayseri'de bir evde şarja takılan telefonun patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yoğun dumandan dolayı bina tahliye edildi

Giriş: 16.06.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Birkan Sokak üzerinde bulunan apartmandaki dairede meydana gelen olayda, yatak odasında şarjda bırakılan telefon patladı.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, yoğun dumanda binayı kapladı. Ekipler, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için binayı tahliye etti.

Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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