Sarıyerspor, Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı

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TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Sarıyerspor'dan önemli bir hamle geldi.

İstanbul ekibi, Menemen FK'nın forveti Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı.

Kemal Rüzgar için İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ödenecek. 29 yaşındaki futbolcu ise 14 milyon TL kazanacak.

Kemal Rüzgar, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Menemen ile çıktığı 36 maçta 23 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.