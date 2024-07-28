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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Sarıyerspor, Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Sarıyerspor, Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi vermeye hazırlanan Sarıyerspor, Menemen FK'nın santrforu Kemal Rüzgarı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:22
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        Sarıyer'den zirve için bir hamle daha!
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        TFF 2. Lig'de şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Sarıyerspor'dan önemli bir hamle geldi.

        İstanbul ekibi, Menemen FK'nın forveti Kemal Rüzgar'ı kadrosuna kattı.

        Kemal Rüzgar için İzmir ekibine 5 milyon TL bonservis ödenecek. 29 yaşındaki futbolcu ise 14 milyon TL kazanacak.

        Kemal Rüzgar, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de Menemen ile çıktığı 36 maçta 23 gol kaydetti ve 5 asist yaptı.

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