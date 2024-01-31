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        Haberler Gündem Güncel Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay!

        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu

        İstanbul, Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine gelirken ve kaçarken kullandıkları Polonya plakalı araç, İstanbul Beylikdüzü'nde plakaları sökülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:07 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:07
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        Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu
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        Çok yönlü olarak yürütülen soruşturmada saldırının şifreleri çözülüyor. Tuncer Murat Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp’ otomobille ilgili yeni gelişme yaşandı.

        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, yapılan çalışmalarda, saldırganların kullandığı araç Beylikdüzü’nde bir arazide terk edilmiş olarak bulundu.

        Plakaları sökülmüş olarak bulunan araç incelemeye alındı. Olayda kullanılan araç Polonya’dan bir yıl önce getirilmişti. Bir yıldır hiç trafiğe çıkarılmayan araç, Kilise saldırısında kullanılmıştı.

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        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak Pazar günü ayin sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapılmıştı.

        Kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan isimli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

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