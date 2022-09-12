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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa semtindeki Vadi İstanbul AVM'de bulunan Galliard isimli kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre dün akşam henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü, silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, 4'ü Azerbaycan, 1'i İran uyruklu ve 1'i Türk vatandaşı olan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri

Çalışma başlattı. 6 kişinin ifadesinin alındığı soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda silahlı kavgada yer aldıkları tespit edilen 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

BALDIRINDAN 8 KURŞUNLA VURULMUŞ DHA'nın haberine göre, karşılıklı çatışmanın yaşandığı kavgada baldırından 8 kurşunla yaralanan Azerbaycan uyruklular Rakif A. ve baldırından 3 kurşunla yaralanan Mehraj K. ile ayak parmağından yaralanan İran uyruklu Sayeed Alireza A. Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Kulam İ. ve olay yerinden kaçarken yere düşerek yaralanan Fatih Mehmet K., Ayazağa’daki özel bir hastaneye kaldırılırken, bacağından yaralanan Azerbaycan uyruklu Azer A. ise Eyüpsultan'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca restoranın çeşitli yerlerine ve vale noktasına da kurşun isabet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu iki grup arasında yaşanan soruşturmayla ilgili 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediliyor. "ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR" Alışveriş merkezindeki iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

