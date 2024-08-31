Sarıyer'de yağışların ardından yol çöktü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağışların ardından yolda çökme meydana geldi. Derin çukurla birlikte yolda çatlaklar oluştu
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yağışların ardından yolda çökme yaşandı.
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Maden Mahallesi Sıla Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yağmur yağması sonucunda yol çöktü.
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Derin çukur açılan yolda çatlama meydana geldi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye çalışanları geldi.
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Ekipler bölgede çalışma başlatırken, polisin de güvenlik önlemleri aldığı yolda trafik tek şeritten devam etti.