AA

Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda ikinci kez aynı yerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.