İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Garipçe Yolu 15 Temmuz Şehitler Ormanı'na bağlantı noktasında gece saatlerinde yangın çıktı.

Ormanlık alanın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. DHA'nın haberine göre; olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.