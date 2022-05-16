Bekçiyi ve amcasını vuran şüpheli intihar etti

İHA

Olay, Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mahallesi Mareşal Caddesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, bekçi Kerem C. ve amcası Sadık C. yürüdükleri esnada Hüseyin A. (20) önlerini kesti. Daha sonra belindeki silahı çıkaran Hüseyin A., bekçi Kerem C.’ye ateş etti. Boğazına ve omzuna isabet eden kurşunlar nedeniyle Kerem C. yere yığıldı. Hüseyin A. yere yığılan yeğeni ile ilgilenen Sadık C.’yi ise göğsünden vurdu.

İHA'nın haberine göre; motosikletle olay yerinden kaçan şüpheli Hüseyin A. üst caddede silah ile başından kendini vurarak hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kerem C. ile amcası Sadık C. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.