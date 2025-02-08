Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı
Giriş: 08.02.2025 - 00:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 00:20
Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan geminin, Büyükdere'ye demirletileceği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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