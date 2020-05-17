Sarıkamış, geç gelen baharda çiçeklerle süslendi - KARS

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İlçede karların erimeye başlaması ve yağmurların ardından güneşli havanın etkili olmasıyla doğa da canlandı.Bir yandan karlı dağlar, diğer taraftan doğayı süsleyen rengarenk lale, çiğdem ve çayır çiçekleri ile küçük şelaleler, güzel görüntüler oluşturuyor.İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda yer alan ve sarıçam ormanlarının da yoğun olduğu Sulu Dere, Çamaşır Dere, Soğuksu mevkisindeki baharla açan endemik ters lale türlerinden "sarıdudak" ise ayrı bir güzellik sunuyor.Yörede amatör fotoğrafçılık yapan Semih Yılmaz, doğada fotoğraf çekmenin insanı büyülediğini ifade ederek, "Sarıkamış'ta kış uzun sürdüğü için bahar da mayıs ayının sonunda geldi. Biz de amatör fotoğrafçılar olarak bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Şu anda Sarıkamış'ın en güzel çiçeklerinden sarıdudak, ters laleler açtı, ağırlıklı olarak onların fotoğrafını çekmeye geldik." dedi.