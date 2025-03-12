Sarıalan Yaylası'nda menderesler karların erimesiyle suyla doldu
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yer alan Sarıalan Yaylası'nda menderesler, karların erimesinin ardından suyla dolarak ayrı bir güzelliğe büründü
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Bolu kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaylada baharın gelmesiyle karlar erimeye başladı.
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Kıvrımlı yapılarıyla bölgeye görsel güzellik katan menderesler, karların erimesiyle suyla doldu.
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Mendereslerin etrafındaki düzlüklerde açan sarı ve mor renkteki çiğdemler, yayladaki doğal manzaraya ahenk kattı.
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Sarıalan Yaylası'daki güzel manzara drone ile görüntülendi.
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