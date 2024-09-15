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        Haberler Bilgi Yaşam Sarı nokta hastalığı nedir? Tedavisi mümkün mü? Belirtileri nelerdir?

        Gözlerde oluşan sarı nokta hastalığı nedir? Sebepleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

        Günümüzde en sık karşılaşılan görme kaybı sebeplerinin başında sarı nokta hastalığı gelmektedir. Bu hastalık özellikle ileri yaşlarda görülür ve ilerleyici tarzda bir görme kaybına sebep olur. Tam anlamıyla kesinleşmiş bir tedavi yöntemi yoktur. Makula dejenerasyonu olarak da bilinen hastalık hakkında bilmeniz gerekenler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:00
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        • 1

          Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı genellikle genetik yollarla geçen ve çoğunlukla 65 yaş üstü kişilerde görülen bir göz hastalığıdır. Nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri... İşte detaylar...

        • 2

          Sarı Nokta Hastalığı (Makula Dejenerasyonu) Nedir?

          Makula dejenerasyonu olarak bilinen sarı nokta hastalığı, genellikle kalıtımla geçen, 55 yaş sonrası kişilerde, sigara içenlerde ve yetersiz beslenenlerde sık görülen, ilerlemesi durumunda görme kaybına yol açabilen, gözde makula adı verilen bölgenin bozulmasıyla karakterize bir retina hastalığıdır.

        • 3

          Sarı Nokta Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

          Sarı nokta hastalığı ilerleyici özellik gösterir. Bu anlamda, hastalığın erken evresinde ortaya çıkan semptomlar hasta tarafından fark edilemeyebilir; ileri dönemde semptomların daha da şiddetlenmesiyle hastalık tanınabilir.

        • 4

          Makula dejenerasyonu gelişen bir hastada aşağıdaki semptomlar tespit edilebilir:

          •Görme alanındaki düz çizgilerde bozulmalar

          •Merkezi görme alanında görme kaybı

          •Az ışıkta görememe, yoğun aydınlatmaya ihtiyaç duyma

          •Bulanık görme

          •Yüzleri tanımada güçlük

          •Renk ayrımında zorluk

        • 5

          Sarı nokta hastalığı ilerleyici olsa da; tamamen körlüğe yol açmaz. İleri evrelerde hastalar merkezi görme alanlarını tamamen kaybetseler bile görme alanlarının kenarlarını görebilirler.

        • 6

          Sarı Nokta Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

          Hasta muayenede yaşa bağlı makula dejenerasyonuna ait riskler açısından önce sorgulanır ve detaylı öyküsü alınır. Biyomikroskop ve çeşitli mercekler yardımıyla makula başta olmak üzere kapsamlı bir göz incelemesi yapılır. Muayeneyi takiben teşhisi doğrulamak, yapılacak tedavi şeklini belirlemek ve takipler için bazı tetkikler yapılmaktadır.

        • 7

          Optik koherens tomografi (retina tomografisi), fundus fluorescein anjiyografi (göz anjiyosu) ve optik koherens tomografi anjiyografi (ilaçsız göz anjiyosu) en sık kullanılan tetkiklerdir.

        • 8

          Sarı Nokta Hastalığı Nasıl Gelişir?

          Yaşa bağlı makula dejenerasyonu, gelişme mekanizması açısından temelde iki farklı türe ayrılır. Bunlar kuru makula dejenerasyonu ve ıslak makula dejenerasyonu olarak adlandırılır. Bu alt formlar, hastalığın kesin tanısının konulmasında ve buna yönelik tedavilerin planlanmasında çok önemlidir.

        • 9

          Kuru Makula Dejenerasyonu

          En sık görülen sarı nokta hastalığı türüdür. Sarı nokta hastalarının yüzde 85-90’ında bu tür izlenir. Bu formda, retinanın makula bölgesinde drusen adı verilen sarı renkli küçük maddeler birikerek makulaya zarar verir ve görme kaybına yol açar.

        • 10

          Islak Makula Dejenerasyonu

          Sarı nokta hastalarının yüzde 10-15’inde bu form görülür. Bu tipte, makulanın altında anormal yapıda kan damarlarının gelişmesi sonucu, meydana gelen kanamalar ve damar dışına çıkan sıvılar nedeniyle makula yapısı zedelenir ve tipik görme kaybı yaşanır.Bunların yanında, üçüncü bir alt tip olarak Stargardt hastalığı olarak da bilinen genç tip makula dejenerasyonu; özellikle çocuklar ve gençlerde görülen bir sarı nokta hastalığı türüdür.

        • 11

          Sarı Nokta Hastalığı Neden Olur?

          Sarı nokta hastalığının neden geliştiği kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, sarı nokta hastalığının gelişme riski yüksek olan çeşitli gruplar tanımlanmıştır. Bu gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

        • 12

          • 65 yaş ve üstü kişiler

          • Kadınlar

          • Avrupa kökenli, beyaz tenli, renkli gözlü kişiler

          • Ailesinde makula dejenerasyonu öyküsü olanlar

          • Sigara içenler

          • Fazla kilolu olanlar

          • Kalp damar hastalığı öyküsü olanlar

          • Yüksek tansiyon hastaları

          • Yüksek kan kolesterolü olanlar

        • 13

          Sarı Nokta Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

          Kuru tip sarı nokta hastalığı/makula dejenerasyonu: Eğer kuru tip hastasıysanız, düzenli aralıklarla göz doktoruna gitmeniz ve koruyucu olarak göz için gerekli vitamin ve mineralleri içeren antioksidan etkili ilaçlar kullanmanız önerilmektedir.

        • 14

          Yaş tip sarı nokta hastalığı/makula dejenerasyonu: Bu tip hastalarda oluşan görme kaybı genellikle geri döndürülemezken, başarılı bir tedavi ile görme kaybının ilerlemesi durdurulabilmekte ve/veya yavaşlatılabilmektedir.

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