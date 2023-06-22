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Pratik tatlı yapmayı kim sevmez ki? Hem pratik hem lezzetli bir tatlı yapmak için tarifleri fazla uzakta aramanıza gerek yok. Saray sarması yapılışı ile ister beş çayına isterseniz akşam çaylarına lezzetli bir tatlı hazırlamak mümkün! Saray sarmasını kakaolu ve sade olarak yapabilirsiniz. Kakao sevmeyen kişiler için sade saray sarması alternatif ve lezzetli bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Saray sarması Hindistan cevizi ile yapılabildiği gibi bisküvili saray sarması tarifleri de bulunur. Şerbetli tatlı tüketmeyen veya ağır tatlıları sevmeyen kişilerin seveceği lezzette olan saray sarmasının iç malzemelerini dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Saray sarmasının içine mevsimine uygun meyve parçacıkları koyarak sunuma hazırlayabilirsiniz. Muzlu saray sarması en çok tercih edilen meyveli saray sarması tarifleri arasında yer alır. Dilerseniz mevsimine uygun çilek meyvesini de küçük parçalar halinde içerisine koyup rulo haline getirebilirsiniz.

Kaç kişilik: 6-8 kişilik

Pişirme süresi: 20 dakika

Hazırlama süresi: 15 dakika

Kalori: 1 adet 250 kalori

Saray Sarması Malzemeleri

1 poşet krem şanti

2 su bardağı sade Hindistan cevizi

1 su bardağı soğuk süt (200 ml su bardağına)

Kakaolu Muhallebi için;

1 litre süt

1,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Süsleme için;

Kırmızı meyveler

Toz Antep fıstığı

Saray Sarması Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle kakaolu muhallebimizi hazırlayarak tatlımıza başlayalım.

1 litre sütü, 1 su bardağı toz şekeri, 1 buçuk su bardağı unu ve kakaoyu derin bir tencereye alarak karıştıralım. Ocağın altını açarak pişirmeye başlayalım. Dilerseniz kakaolu muhallebi yerine sade muhallebi de hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao yerine 2 yemek kaşığı un ekleyerek sade muhallebi elde edebilirsiniz.

Muhallebiyi karıştırarak pişirelim.

Göz göz olmaya başlayınca tereyağı ve 1 paket vanilyayı muhallebinin içerisine ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Muhallebinin kıvamı koyulaşınca ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakalım.

Kullanacağınız fırın tepsinizin üzerini streç film ile kaplayalım. Ardından Hindistan cevizini üzerine serpiştirelim. Hindistan cevizinin eşit şekilde dağılması önemli bu yüzden elimizle eşit olmayan yerleri düzleyelim.

Hazırladığınız muhallebi harcını Hindistan cevizi üzerine dökelim.

Muhallebinin tepsiye eşit dağılması gerekir. Spatula yardımı ile muhallebiyi düzleyelim.

Muhallebi soğuyana kadar oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat soğumasını bekleyelim.

Krem şantiyi yapmak için uygun bir karıştırma kabına soğuk süt ve krem şantiyi dökelim. Krem şanti kıvamlı bir hale gelene kadar mikser yardımıyla çırpalım.

Muhallebimiz soğuduktan sonra krem şantiyi güzelce muhallebinin üzerine sürelim. Eşit ve düzgün olmasına dikkat edelim. Muhallebinin soğuması önemli bir nokta. Eğer muhallebi soğumadıysa krem şanti eriyecektir.

Hazırlığı tamamlanan tatlımızı 1 saat buzdolabında bekleterek soğumasını sağlayarak dinlendirelim.

Muhallebili saray sarmamızı 12 dilim olacak şekilde dilimleyelim. Düzgün bir şekil elde etmek adına kenarlardan 1 parmak kadarını kesebilirsiniz.

Streç filmi hafifçe kaldırarak dilimleri rulo haline getirebilirsiniz. Burada dilerseniz rulo içerisine ince muz dilimleri veya çilek dilimleri koyabilirsiniz. Tüm dilimleri rulo olacak şekilde saralım ve servis tabağına alalım.

Tatlı üzerine dilerseniz toz Antep fıstığı veya kırmızı meyvelerden koyabilirsiniz.

Dilediğiniz şekilde süsleme yaparak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos