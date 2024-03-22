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        Haberler Dünyadan Saray Prenses Kate Middleton'ın evden çalıştığını açıkladı - magazin haberleri

        Saray Prenses Kate Middleton'ın evden çalıştığını açıkladı

        Geçirdiği ameliyat sonrası uzun zamandır kamuoyu karşısına çıkmayan ve bu nedenle hakkında pek çok spekülasyon yapılan Prenses Kate Middleton ile ilgili Kensington Sarayı'ndan açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 11:28 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:28
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        Saraydan açıklama geldi
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        Prenses Kate Middleton'ın geçirdiği karın bölgesi ameliyatından bu yana ortada görünmemesi, çeşitli spekülasyonları beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde market alışverişi sonrası eşi Prens William ile birlikte çekilen görüntüsü paylaşılan Prenses Kate hakkında, görüntünün sahte olabileceği iddiası ortaya atıldı.

        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü

        Çiftin boy farkı, görüntüdeki kadının elmacık kemiklerinin çıkıklığı, çok zayıf olması gibi çeşitli detaylar, onun Kate Middleton olmadığına dair kanıt olarak öne sürüldü.

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        Sağlık durumu kötü olduğu için ortada olmadığı, Prens William'ın kendisini aldattığını öğrendiği için ayrıldığı gibi dedikodular da Prenses Kate'in yokluğunda konuşulanlar arasındaydı.

        ÇOCUKLARLA İLGİLİ PROJESİNİ GELİŞTİRİYOR

        Ortaya çıkan görüntünün bile Kate Middleton'ın nerede olduğu sorusuna yanıt vermeye yetmediği görülürken, Kensington Sarayı'ndan açıklama geldi. Bu açıklamayla birlikte, 16 Ocak'ta önceden planlanan bir karın ameliyatı olan 42 yaşındaki Prenses Kate'in evden çalıştığı öğrenildi.

        Kensington Sarayı, Prenses'in Kraliyet Vakfı Erken Çocukluk Merkezi'yle, özellikle de geçen yıl başlattığı 'Shaping Us' projesiyle ilgili çalıştığını duyurdu.

        Karın ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken resmi etkinliklere katılmayan Prenses, Windsor'daki evinde, projesi üzerinde çalışıyor. Peki, Kate Middleton ne zaman kamuoyu karşısında kraliyet görevlerine dönecek?

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        ORDU İŞE DÖNÜŞ TARİHİ VERDİ

        Mart ayı başında İngiliz Ordusu'nun etkinlik sayfasında, Middleton'ın 8 Haziran'da Londra'daki Trooping of the Colour etkinliği kapsamında düzenlenen Atlı Muhafızlar Geçit Töreni'ne katılacağı duyuruldu. Prenses'in ayrıca 15 Haziran'da Kral Charles'ın doğum günü geçit töreninin kostümlü provasında da yer alacağı belirtildi.

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        #Kate Middleton
        #Prenses Kate
        #kraliyet

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