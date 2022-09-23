ÜZERLİK OTU NASIL YAKILIR?

Üzerlik otunu yakmak için gereken malzemeler:

Güveç kase ya da metal kase

Çakmak – kibrit

1 kaşık tuz

1 avuç üzerlik otu

Uygulama: Tüm malzemeleri kase içerisine alın ve çakmak yardımıyla tutuşturun. Üzerlik otu sönene kadar kaseyi evinizin odalarında gezdirin. Bu tohum yakıldığında ekstra, böcek öldürücü olarak kullanılabilir.

*Yakıldığında yoğun bir kokusu vardır. Bu sebeple astım, alerji gibi durumlarınız var ise doktorunuza danışınız.**