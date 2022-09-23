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Saraçoğlu öneriyor! Faydaları saymakla bitmiyor, evdeki kötü enerjiyi yok ediyor!

Prof. Dr. Ender Saraçoğlu, tarihi M.Ö 400'lü yıllara kadar dayanan üzerlik tohumu hakkında bilgiler veriyor. Diğer adı ülkemizde "nazar otu" olarak bilinen üzerlik tohumunun faydalarını haberimizin devamında sizler için derledik.

23.09.2022 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Latince “Peganumharmala” olarak adlandırılan üzerlik otu içerisinde fosfor bulundurur. Geçmişi çok eskilere dayanan bu tohum hakkında arkeologlar, içerisindeki fosfor, harmalin, harmalol, harmil ve peganin maddeleri sebebiyle halen kazı çalışmaları yapmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun da faydalarını vurguladığı üzerlik tohumunun tarihi M.Ö 400'lü senelere kadar dayanmaktadır. İşte detaylar...

  • ÜZERLİK TOHUMU FAYDALARI 

    Üzerlik tohumunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Nezle, grip gibi hastalıkların oluşmasını engeller,

    Üst solunum yolları hastalıkları sebebiyle oluşan burun tıkanıklarını geçirir,

    Bağırsaklarda oluşan bakteri, kurt ve parazitleri yok etme konusunda destekçidir,

    Hormonların sağlıklı salgılanmasını sağlar,

    Uyku sorunlarını aza indirir,

    Stres, depresyon durumlarının oluşmasını engeller,

    Baş ağrılarını giderir,

    Egzama hastalığında olumlu etkisi gözlemlenmiştir,

    Balgam söktürücüdür,

    Öksürüğü geçirir,

    Halsizlik şikayetlerini aza indirir.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.**

  • ÜZERLİK OTU NASIL YAKILIR?

    Üzerlik otunu yakmak için gereken malzemeler:

    Güveç kase ya da metal kase

    Çakmak – kibrit

    1 kaşık tuz

    1 avuç üzerlik otu

    Uygulama: Tüm malzemeleri kase içerisine alın ve çakmak yardımıyla tutuşturun. Üzerlik otu sönene kadar kaseyi evinizin odalarında gezdirin. Bu tohum yakıldığında ekstra, böcek öldürücü olarak kullanılabilir.

    *Yakıldığında yoğun bir kokusu vardır. Bu sebeple astım, alerji gibi durumlarınız var ise doktorunuza danışınız.**

  • ÜZERLİK OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

    Bardak içerisine sıcak suyu dökün ve 1 çay kaşığı üzerlik otunu ekleyin. 5 dakika demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

  • ÜZERLİK OTU NEREDE BULUNUR?

    Üzerlik otu tüm aktarlarda bulunmaktadır. İnternetten alınan üzerlik otları dikkatlice incelenmeli ve güvenilir olmayan yerlerden kesinlikle alınmamalıdır. Ekonomik açıdan her bütçeye uygun olan üzerlik otu, kilo ölçüsü ile alınabilmektedir, paket şeklinde de satılabilmektedir.

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