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Saraçoğlu'nun mucizevi tarifi! 1 haftada 3 kilo verdirdiği iddia ediliyor!

Yazın alınan kilolardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında diyetlerine destek olabilecek ya da zayıflama konusunda daha hızlı olunmasını sağlayabilecek yöntemler arıyor. Limon ise bu noktada yardımınıza koşuyor. Faydaları saymakla bitmeyecek olan limon, diyete destek olmayı da ihmal etmiyor. İşte mucizevi, bir haftada 3 kilo verdirdiği iddia edilen o kür...

19.09.2022 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Faydaları saymakla bitmeyecek olan limon, zayıflamak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tüketiliyor. İşte bir hafta içerisinde 3 kilo verdirdiği iddia edilen o tarif...

  • HAFTADA 3 KİLO VERDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN O TARİF

    Malzemeler

    6 adet limon

    2 yemek kaşığı biberiye

    1 yemek kaşığı taze zencefil

    10 bardak su

  • 3 KİLO VERDİREN LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Limonları dilimleyin ve içine zencefil atın.

    Su ekledikten sonra kaynatın.

    Kaynama işlemi bitince biberiye ekleyin ve 2 taşım daha kaynatın.

    Altını kapatın süzün.

    3 gün dolapta bekletebileceğiniz bu kürün yanında en az 3 litre su içmeye özen gösterin.

    **Emziren anneler, rahatsızlığı olan kişiler ve hamileler doktorlarında danışmadan kullanmamalıdır.**

  • HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ

    Malzemeler

    5 tane limon

    5 diş sarımsak

    Bir parça zencefil

    2 litre su

  • HAŞLANMIŞ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

    Limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın.

    Posaları ayırın ve sarımsak ile zencefili blenderdan geçirin.

    Suyu tencerede kıaynatın ve içerisine malzemeleri ekleyin.

    10 dakika kaynattıktan sonra sabahları aç karna için.

    **Doktorunuza danışmadan kullanmayınız**

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