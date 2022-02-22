AA

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 2024 yılından sonra da üç sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme uzatılabilecek. Saracchi, kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı.

Levante, La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor.