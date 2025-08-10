Habertürk
        Haberler Gündem Şap hastalığına ilişkin açıklama

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Ardahan'da şap hastalığına ilişkin konuştu:

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Ardahan'da 10 Temmuz'da görülen şap hastalığına ilişkin, "Pazarlarımızı aşılamanın yüzde 85 ve üzerine çıkması sonrası açacağız. Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin vermeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 17:33 Güncelleme: 10.08.2025 - 17:33
        Şap hastalığına ilişkin açıklama
        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gümen, beraberindekilerle, kentteki bazı hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle yayla ve köylerde incelemelerde bulundu.

        İncelemenin ardından açıklama yapan Gümen, bugün Ardahan'da dün ise Kars'ta yaylaları gezdiklerini söyledi.

        Şaptan etkilenen köylü ve üreticilerle konuştuklarını anlatan Gümen, "Şapı aşılamayla ve aşılamasız geçiren yerleri gördük. Aşılama sonrası etkinin daha hafif olduğunu, aşılama yaptırmayan, yapılmayan yerlerde daha etkili olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

        Şapla ilgili gerekenin yapılacağını belirten Gümen, şunları kaydetti:

        "Aşılamanın önemini bir kere daha burada hep beraber görmüş olduk. Zaten pazarlarımızı aşılamanın yüzde 85 ve üzerine çıkması sonrası açacağız. Aşısı olmayan hiçbir hayvanın da sevkine izin vermeyeceğiz. O yüzden bu bölgedeki üreticilerimizin hızlı bir şekilde tarım il ve ilçedeki arkadaşlarımızla hafta sonu gece gündüz demeden çalışıp aşılamalarını tamamlamalarını bekliyoruz. Aşılamalar sonrasında da normale döneceğiz inşallah. Tek amacımız bu."

        Vali Hayrettin Çiçek de şap hastalığından kurtulmak için tüm kurumların teyakkuzda olduğunu söyledi.

        AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ise şapla ilgili mücadelenin tüm yönüyle sürdüğünü belirterek en ücra noktadaki çalışmaların bizzat takipçisi olduğunu dile getirdi.

        Gümen'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz'in yanı sıra ilgili kurum ve STK temsilcileri de eşlik etti.

