Şantiye bekçisi, tilkiyi bir aydır besliyor
Bayburt'ta bir inşaat firmasına ait şantiyede bekçilik yapan Halit Budak, bir aydır yanına gelen tilkiyi besliyor
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Kentte etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kırsalda beslenemeyen yaban hayvanları, zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor.
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Bayburt-Çaykara yolu üzerindeki inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Halit Budak, bir tilkinin çevrede yiyecek aradığını fark etti.
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Budak'ın karnını doyurduğu tilki, bir aydır şantiyenin müdavimi oldu.
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Hemen hemen her gün geç saatlerde bekçi kulübesi önüne gelen tilki, Budak'ın verdiği yiyeceklerin bir kısmıyla beslenip bir kısmını da dağlık alana taşıyor.