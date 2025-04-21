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        Haberler Magazin 'Sansar Salvo'ya istenilen ceza belli oldu - Magazin haberleri

        'Sansar Salvo'ya istenilen ceza belli oldu

        Babası Gazi Arslan'a şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan hakkında, 'Üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:22
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        İstenilen ceza belli oldu
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        Babasını darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından 15 Nisan'da sevk edildiği mahkemece 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan tutuklanan 'Sansar Salvo' lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan'ın soruşturması tamamlandı.

        Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ekin Can Arslan'ın çıkan tartışmada babasını darp ettiği videoları sosyal medya hesabından paylaşması ve babası Gazi Arslan'ın darp edildiğini öne sürerek, şikâyetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı yer aldı. Ayrıca sanığı babasının gögüs bölgesine vurarak darp ettiği anlatıldı.

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        SUÇUNU KABUL ETTİ

        Sanık Arslan, soruşturma aşamasında alınan savunmasında ise suçunu ikrar ettiği ve mağdur babanın adli tıp raporunda, yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilecek ölçüde olduğu belirtildi.

        HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

        Ekin Can Arslan hakkında, 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk celse 7 Mayıs Çarşamba Günü görülecek.

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        #Sansar Salvo
        #Ekin Can Arslan

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