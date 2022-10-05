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Şans Topu sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 5 Ekim Şans Topu büyük ikramiyesi ne kadar?

5 Ekim Şans Topu büyük ikramiyesi ne kadar? 5 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama

Haftada iki kez çekilen Şans Topu'nun ne zaman ve saat kaçta çekildiği şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

05.10.2022 - 17:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şans Topu çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber şans oyunlarını seven vatandaşlar konu hakkında araştırmalarına hız verdi. Diğer yandan büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve Şans Topu bilet sorgulama ekranı araştırması talihli adaylar tarafından merak ediliyor. İşte 5 Ekim 2022 Şans Topu çekilişiyle ilgili merak edilenler...

  • ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Şans Topu çekilişi 5 Ekim günü saat 20:00’da gerçekleşecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

  • ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

    Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

    Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

    Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

  • ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    5 Ekim çekilişi öncesinde beklenen büyük ikramiye tutarı 227 bin lira olarak duyuruldu.

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