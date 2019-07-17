Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 944. hafta çekilişinin ardından belli oldu. Şans Topu'nda geçen hafta Ankara / Çankaya, Yenimahalle - Bursa / Osmangazi - İstanbul / Kağıthane'den 4 talihli 205 bin 463 lira 45 kuruşluk ikramiye kazanmıştı. İşte Şans Topu'nun geçene haftaki ve bu akşamki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 17 TEMMUZ: 3 - 7 - 8 - 25 - 34 + 8

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre ikramiye bilgileri belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

5+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 5 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 4 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 3 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 2+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *** 1+1 bilen kişi sayısı : *** Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ***

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 10 TEMMUZ: 02 - 08 - 19 - 20 - 29 + 14

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - ANKARA / YENİMAHALLE - BURSA / OSMANGAZİ - İSTANBUL / KAĞITHANE