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        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! 1 Ekim 2023 bugün Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama!

        Şans Topu sonuçları açıklandı! 1 Ekim 2023 Şans Topu çekiliş sonucu tıkla, öğren!

        Şans Topu sonuçları bugün noter huzurunda çekilen topların ardından açıklandı. Sisal Şans tarafından çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar 20.00 itibarıyla belli oldu. İşte, 1 Ekim 2023 Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:07
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        Şans Topu sonuçları açıklandı!
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        Sisal Şans düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans oyunu tutkunları için 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen haftanın son Şans Topu çekilişinde kazandıran numaraları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 1 Ekim 2023 Şans Topu'nda büyük ödülü kazandıran numaralar ile çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

        1 EKİM 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI: 1 - 10 - 25 - 29 - 33 + 2

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

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        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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