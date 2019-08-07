Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nda her hafta iki farklı küreden çekilen 5+1 şanslı rakamlarını bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. En son geçen hafta Şans Topu'nda Ankara Çankaya'dan 1 kişi 5+1 bilerek 797 bin 794 liralık ikramiye kazanmıştı. Şans Topu çekilişine dair detaylar haberimizde.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - 7 AĞUSTOS: 1 - 9 - 10 - 12 - 21 + 2

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu çekilişi her çarşamba günleri saat 21.15'te düzenleniyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Şans Topu sonuçlarına göre bu akşam 5+1 bilen çıkmadı ve 817 bin liralık ikramiye önümüzdeki haftaya devretti. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 817.712,80 TL 5 bilen kişi sayısı : 9 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 8.792,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 168 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 628,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.348 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 56,15 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.218 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 31,00 TL 3 bilen kişi sayısı : 72.596 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,70 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 49.103 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 165.033 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,95 TL

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 31 TEMMUZ: 10 - 13 - 14 - 18 - 27 + 03

5+1 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 11

4+1 bilen kişi sayısı : 445

4 bilen kişi sayısı : 2.928

3+1 bilen kişi sayısı : 6.055

3 bilen kişi sayısı : 80.761

2+1 bilen kişi sayısı : 54.299

1+1 bilen kişi sayısı : 172.873