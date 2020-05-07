Şans Topu 6 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 6 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 6 MAYIS 2020: 22 - 25 - 28 - 29 - 30 + 5

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.389.283,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 18 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.743,95 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 227 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 501,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.782 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51,20 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.226 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,60 TL 3 bilen kişi sayısı : 76.057 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 61.663 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 210.525 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 29 NİSAN: 08 - 12 - 22 - 32 - 33 + 10

5+1 bilen kişi sayısı : 2. Devir

5 bilen kişi sayısı : 14

4+1 bilen kişi sayısı : 176

4 bilen kişi sayısı : 2.375

3+1 bilen kişi sayısı : 5.362

3 bilen kişi sayısı : 68.784

2+1 bilen kişi sayısı : 49.806

1+1 bilen kişi sayısı : 165.549

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.506.991,63 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.352,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 567,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 52,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,95 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,55 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL