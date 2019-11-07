Şans Topu 6 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 6 KASIM 2019: 7 - 8 - 27 - 29 - 33 + 10

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba akşamları saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre bu akşam 5+1 bilen 3 talihli kişi başı 978 bin 803 liralık ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY / KIRIKHAN - İSTANBUL / MALTEPE - SAMSUN / ATAKUM

5+1 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 978.803,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 21 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.944,10 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 602,05 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 53,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.202 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,30 TL 3 bilen kişi sayısı : 96.020 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,65 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 69.060 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,55 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 233.153 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 30 EKİM 2019: 1 - 10 - 30 - 32 - 34 + 3