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Şans Topu sonuçları 25 Mart 2020! Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama

25 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 980. hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununda 5 artı 1 bilen 2 kişi, 766 bin 212 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu tutkunları bilet sorgulama işlemi yapıyor. İşte, 25 Mart 2020 Şans Topu sonucu...

26.03.2020 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
Şans Topu sonuçları 25 Mart 2020

Şans Topu 25 Mart çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 25 Mart 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

HABERTÜRK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAYFASI

ŞANS TOPU SONUÇLARI 25 MART 2020: 09 - 14 - 22 - 25 - 26 + 10

Şans Topu oyununun 980. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 766 bin 212 lira 95'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 346 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 172 kişi 539 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 180 kiş 53 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 116 kişi 27 lira 70'er kuruş, 3 bilen 64 bin 322 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 47 bin 789 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 160 bin 662 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Gemlik ve İstanbul'un Tuzla ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:766.212,95 TL
5 bilen kişi sayısı :13Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5.346,30 TL
4+1 bilen kişi sayısı :172Kişi başına düşen ikramiye tutarı:539,30 TL
4 bilen kişi sayısı :2.180Kişi başına düşen ikramiye tutarı:53,15 TL
3+1 bilen kişi sayısı :5.116Kişi başına düşen ikramiye tutarı:27,70 TL
3 bilen kişi sayısı :64.322Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,65 TL
2+1 bilen kişi sayısı :47.789Kişi başına düşen ikramiye tutarı:6,30 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

160.662

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,60 TL


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

18 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 02-04-16-25-30+14

5+1 bilen kişi sayısı :1. DevirKişi başına düşen ikramiye tutarı:814.306,48 TL
5 bilen kişi sayısı :20Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.940,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı :167Kişi başına düşen ikramiye tutarı:629,50 TL
4 bilen kişi sayısı :2.737Kişi başına düşen ikramiye tutarı:48,00 TL
3+1 bilen kişi sayısı :4.930Kişi başına düşen ikramiye tutarı:32,60 TL
3 bilen kişi sayısı :78.985Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,30 TL
2+1 bilen kişi sayısı :44.307Kişi başına düşen ikramiye tutarı:7,70 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

145.703

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

4,50 TL

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