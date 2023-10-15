Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Şans Topu Şans Topu açıklandı! 15 Ekim Pazar 2023 Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası

        Şans Topu açıklandı! İşte 15 Ekim Şans Topu sonuçları

        Haftada iki gün çekilen Şans Topu'nun sonuçları açıklandı. 20.00'de başlayan çekilişin ardından kazandıran sayılar ve büyük ödül belirlendi. İşte, 15 Ekim Pazar 2023 Şans Topu sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 20:12 Güncelleme: 15.10.2023 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Ekim Şans Topu sonuçları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çarşamba ve Pazar günleri çekilen Şans Topu'nun haftalık çekilişi tamamladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ile büyük ikramiye ve haftanın sayıları açıklandı. İşte, 15 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları...

        15 EKİM PAZAR 2023 ŞANS TOPU SONUÇLARI

        3-8-17-32-34 8

        ŞANS TOPU SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Ankara'da can pazarı: Ölü ve yaralılar var
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        ÖHO esnafından ücretsiz yolcu kararı: 4 gün
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Blinken'ın yoğun diplomasi trafiği
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        Gazze dünyaya acil çağrı!
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        "Terör saldırısına karşı siviller hedef alınamaz"
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi!
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Ünlü yönetmen ve eşi öldürüldü
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Doğum günü kutlaması acı bitti!
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        Seyir halinde canlı yayın böyle bitti!
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        İsrail-Gazze sınırında hareketlilik devam ediyor
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Hırsızlar kapı dürbününe böyle yakalandı!
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Habertürk Anasayfa