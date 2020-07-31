Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürütülen şans oyunları, bugün Sisal Şans Şirketine devredilecek. Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları AŞ arasındaki sözleşme kapsamında, yüklenici firma tarafından hali hazırda MPİ tarafından yürütülen işler, 1 Ağustos itibarıyla devralınacak. Bu kapsamda, idarece sayısal oyunlar sistemi üzerinden oynatılan Sayısal Loto, Şans topu, Süper Loto ve On Numara ile Milli Piyango oyunları satışlara kapatıldı.
MPİ, sanal bayilerin teknik alt yapıları aracılığıyla oynatılan Süper Şans Topu ve Süper Sayısal Loto oyunları, Para Loto oyunu ve Süper On Numara oyununu da sonlandırdı. Benzer şekilde, Milli Piyango, Süper Piyango ve Banko Piyango oyunlarının da sonlandırılması kararlaştırıldı.
Milli Piyango oyunu biletlerine ilişkin ikramiyeler, son çekilişin zaman aşımı süresi olan 29 Temmuz 2021 tarihine kadar Genel Müdürlük, şube müdürlükleri, Ziraat Bankası şubeleri ve sözleşmesi feshedilmemiş bayilerce ödenecek.
ZAMAN AŞIMI SÜRESİNE KADAR İKRAMİYE ÖDEMESİ
Hemen Kazan bileti satışları da bugünden itibaren durduruldu. Daha önce satışı yapılan ve ikramiye isabet etmiş biletlerin son ödeme tarihine kadar ikramiye ödemeleri yapılacak. 2019/A serili Hemen Kazan biletlerinin ikramiye son ödeme tarihi 31 Ağustos 2020, 2019/B serili biletlerin son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2020 mesai bitimi olarak belirlendi.
Çevrimiçi sayısal oyun sistemi üzerinden terminaller aracılığıyla devir tarihinden önce oynanmış Klasik Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarına ait ikramiye ödemeleri ise devir işlemini müteakip, zaman aşımı süreleri sonuna kadar yüklenici firma aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Sisal Şans, kendi oyun planına göre sayısal oyunlar, kazı kazan ve piyangoya ilişkin faaliyetlerini yürütecek.
Firma, MPİ'nin oyunlarını geliştirmek yanında, yeni oyunları da devreye alacak. Sisal Şans, bu kapsamda ilk çekilişi 2 Ağustos'ta Süper Loto ile başlatacağını duyurmuştu.
DENETİM VE İZLEME YETKİSİ MPİ'DE
Devrin ardından şans oyunlarının işleyişine yönelik tüm çalışmaları izleme ve denetleme yetkisi MPİ'de olacak.
Milli Piyango lisansı 2017'de 49 yıllığına TVF'ye devredilmişti. Bu modelle Milli Piyango lisansı Fon'da kalmaya devam edecek.
Yüklenici firmayla 10 yıllık sözleşme imzalanırken, süre sonunda kamuya en yüksek fayda sağlayacak şekilde model tekrar değerlendirilecek.
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