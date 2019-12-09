09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sanna Mirella Marin 16 Kasım 1985 doğumlu 34 yaşında Finli bir siyasetçidir. Sosyal Demokrat üyesidir. 6 Haziran 2019'dan bu yana Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı olarak görev yapıyordu.
Antti Rinne başbakanlık görevinden ayrıldıktan sonra Finlandiya Sosyal Demokrat Partisi, 8 Aralık 2019 tarihli yeni başbakan adayı olarak Marin'i seçti. Marin dünyanın şu anda hizmet veren en genç başbakanı. Finlandiya’nın en genç başbakan ve Finlandiya'nın üçüncü başbakanı.
Sanna Marin, Helsinki'de doğdu ve Tampere'ye taşınmadan önce Espoo ve Pirkkala'da yaşadı . 2017 yılında Tampere Üniversitesi'nden İdari Bilimler Yüksek Lisansı bitirdi.
2012 yılında Tampere Belediye Meclisine seçildi. 2013 - 2017 yılları arasında Belediye Meclisinin başkanıydı. 2017 yılında , Belediye Meclisine yeniden seçildi. Aynı zamanda Tampere Bölgesi Konseyi Meclisi üyesidir.
Sanna Marin, 2014 yılında Sosyal Demokrat Parti ikinci genel başkan yardımcılığına seçildi. 2015 yılında , Pirkanmaa'nın seçim bölgesinden Finlandiya Parlamentosu'na seçildi . Dört yıl sonra, tekrar seçildi. 6 Haziran 2019'da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı oldu.
Marin, aynı cinsiyetten ebeveynlerin çocuğu. Uzun süredir ortağı olan Markus Räikkönen ile evli ve bir çocuğu var.
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