Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Şanlıurfaspor, evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
Stat: 11 Nisan Stadı
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Adem Eren Kabak (Dk. 68 Cumali Bişi), İshak Çakmak, Paixao (Dk. 84 Harris), Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 68 Barış Ekincier), Semih Karadeniz (Dk. 73 Tolga Ünlü) , Ümit Kurt, Begiç (Dk. 84 Landel) Barış Gök
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Sinan Kurt, Hasan Kılıç (Dk. 66 Murat Cem Akpınar), Simon (Dk. 18 Samed Onur), Del Valle (Dk. 66 Roshi), Dimitrov, Oğuz Yıldırım (Dk. 46 Muhammed Himmet Ertürk)
Gol: 4 Dening, Dk. 17 Paixao, (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kart: Dk. 85 Alperen Uysal (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)