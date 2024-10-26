Şanlıurfaspor: 3 - Iğdır FK: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Iğdır FK, 3-3 berabere kaldı. 2 kez 2 farklı öne geçen ancak skoru koruyamayan Iğdır FK, puanını 15'e yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 14 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.
Ev sahibine beraberliği getiren golleri 62'de penaltıdan Muhammed Gönülaçar, 87'de Miraç Acer ve 90+3. dakikada Petteri Forsell attı. Konuk ekibin gollerini ise 48'de penaltıdan Adrien Regattin, 58'de Burak Altıparmak ve 72. dakikada Dean Lico kaydetti.
Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 14'e, Iğdır FK ise 15'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Iğdır FK, evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.