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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Şanlıurfaspor: 0 - Tuzlaspor: 0 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Şanlıurfaspor: 0 - Tuzlaspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:01
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Şanlıurfaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki Takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor ve Tuzlaspor, puanlarını 23'e yükselttiler.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Şanlıurfaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına giren Novikovas’ın şutunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı oyun alanına çevirdi. Kaleciden dönen topu önünde bulan Mehmet Coşkun’un vuruşu az fakla auta çıktı.

        26. dakikada Barış Gök’ün uzaktan şutunda top az farkla dışarı çıktı.

        27. dakikada Landel’in ceza sahası önünde çektiği şutunda kaleci topu kontrol etti.

        40. dakikada sağ kanatta Landel’in pasında ceza sahasına giren Semih Karadeniz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı düdüğü çalan hakem, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.

        44. dakikada Arvydas Novikovas, serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi. Gökhan Akkan’ın aşırtma kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        65. dakikada Paixao’ya faul yapan Gameli Awuku, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

        68. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazandığı serbest vuruş için topun başına geçen Yunus Emre Gültekin’in vuruşunda top barajdan döndü.

        69. dakikada Barış Gök’ün ceza sahası içinde dışarıya doğru çıkarttığı topa vuran Landel, müsait bir pozisyonda üstten auta attı.

        78. dakikada defansın arkasına gönderilen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Paixao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci gole izin vermedi.

        90+4. dakikada Sadık Baş’ın sağ kanattan gönderdiği topla buluşan Muhammed Akarslan, vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

        90+7. dakikada ceza sahası ön çizgisinden aldığı topla ceza sahasına giren William Togui, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.

        Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Ramazan Ufuk Avdaş, Arif Dilmeç

        Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Diogo, Mboula, Adem Eren Kabak (Yusuf Emre Gültekin dk. 63), Muhammed Enes Kiprit (Barış Ekincier dk. 46), İshak Çakmak (Balde dk. 78), Landel (Ümit Kurt dk. 90), Paixao, Dening (Enver Cenk Şahin dk.63), Semih Karadeniz, Barış Gök

        Yedekler: Aydın Bağ, Cumali Bişi, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Yusuf Baturay

        Teknik Direktör: Cahit Arslan

        Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Gameli Awuku, Luka Stankovski (Muhammed Akarslan dk. 63), Arvydas Novikovas (Streli Mamba dk. 69), Hikmet Çiftçi, Mehmet Zahit Çınar, William Togui, Gökhan Akkan, Mehmet Coşkun, Bangoura (Sadık Baş dk. 78), Çağrı Giritlioğlu

        Yedekler: Emre Koyuncu, Hurşit Görkem Demiryürek, Selim Ay, Ahmethan Köse, Aksel Aktaş, Samet Asatekin, Bekir Alper Taşdemir

        Teknik Direktör: Bekir İrtegün

        Kırmızı kart: Gameli Awuku dk. 65) (Tuzlaspor)

        Sarı kartlar: Bangoura, Kurtuluş Yurt, William Togui, Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)

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