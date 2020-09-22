Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kamyonette uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Polis ekipleri plakası belirlenen kamyoneti kent girişinde durdurdu.

Polislerin eğitimli köpek ile arama yaptığı kamyonetin tavanındaki gizli bölmedeki 58 paket içinde 28 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis araçta bulunan H.Ç., H.K.'yi, gözaltına alındı.