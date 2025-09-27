Habertürk
        Şanlıurfa'nın gastronomi kültürü Mutfak Müzesi'nde yaşatılıyor

        Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Şanlıurfa'daki Mutfak Müzesi, kentin zengin mutfak kültürünü geçmişten günümüze taşıyor. Müze Sorumlusu Ayşe Akyol, "Eski Urfa evlerine hasret bir toplum olarak yaşıyoruz. Buranın tarihi dokusu, mimari yapısı, mistik kokusu gerçekten insanları cezbedebiliyor. Avlumuzdaki havuzun su sesi bile gerçekten çok keyifli ve misafirlerimizi mutlu ediyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 13:33 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:43
          Şanlıurfa'nın geleneksel mutfak kültürünü dünyaya ve Türkiye'ye tanıtma amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce 14 yıl önce restore edilerek Şanlıurfa Mutfak Müzesi'ne dönüştürülen tarihi Hacıbanlar Evi'nde kent mutfağının izlerini taşıyan eski mutfak malzemeleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

          Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan müzede, kentin kültürünü anlatan tandır, yemek, zahire, misafir, kiler, yaşam ve gelin odası gibi mekanlarda kentin yemek kültürüne ışık tutuluyor.

          Müze Sorumlusu Ayşe Akyol, yerli yabancı misafirlerin müzeyi büyük bir zevkle gelip ziyaret ettiklerini söyledi.

          Haftanın 6 günü ziyaretçileri ağırladıklarını, tarihi yapı ve eserlerle ilgili bilgiler verdiklerini anlatan Akyol, şöyle konuştu:

          "Eski Urfa evlerine hasret bir toplum olarak yaşıyoruz. Buranın tarihi dokusu, mimari yapısı, mistik kokusu gerçekten insanları cezbedebiliyor. Avlumuzdaki havuzun su sesi bile gerçekten çok keyifli ve misafirlerimizi mutlu ediyor. Müzemizde daha önce mutfak olarak kullanılan yerde su kuyumuz, şıra curunumuz (üzümlerin ezildiği yer) var, bunların hepsi çok eskide kalan ürünler. Eskide kalmış ürünleri tekrardan görmek muazzam bir duygu, insanlar çok hoşnut. Müzemizdeki yaşam odası dediğimiz, saygı odası dediğimiz gelin odası, zerzembe şimdiki adıyla kiler dediğimiz ve iki tane eyvanımız mevcut. Misafirlerimiz buradaki atmosferi, sergilediğimiz ürünleri gördükten sonra geçmişe yolculuk yapıyorlar. Bu yolculukta haliyle çok mutlu oluyorlar, eskiye gidiyorlar, eski anıları tazeleniyor."

          Müzeyi ocak ayından bu yana 11 bin 250 kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Akyol, "Eskiyi günümüze taşıyoruz ve ilerideki nesillere de aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

          Ziyaretçilerden Zehra Rastgeldi ise Mutfak Müzesi'nin Şanlıurfa kültürünü yansıttığını dile getirdi.

          Müzenin avlusu ve havuzunun çok dikkati çekici olduğunu belirten Rastgeldi, "Ailemle ilk kez burayı görme imkanım oldu. Kileri, yöresel kıyafetleri hepsi çok güzel. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. İnşallah daha sonra arkadaşlarımla yine gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

