1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu 29 yaşındaki Nur Elsüleyman, işten gelen eşi tarafından evinde boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nur Elsüleyman'ın (29), inşaatta çalışan eşi eve geldiğinde kadını kanlar içerisinde yerde yatarken gördü.
BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLMÜŞ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış Nur Elsüleyman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
ÇOCUĞUNUN YANINDA KATLEDİLDİ
1 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürüldüğü ileri sürülen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri kadının ölümüyle ilgili olarak aynı binada oturduğu ileri sürülen ve ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.