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Şanlıurfa depreminde son durum! Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te peş art arda meydana gelen depremlerin ardından Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ilde hissedilirken ölü ve yaralılar bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın deprem son durum açıklamasının ardından ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı netlik kazandı. İşte, Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı...

Giriş: 06.02.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şanlıurfa'da ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde meydana  gelen deprem Şanlıurfa başta olmak üzere 10 ilde hissedildi. Deprem son durum açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; ölü, yaralı sayısı ve yıkınan bina sayısını duyurdu. Son dakika deprem açıklamasının ardından ölenlerin isimleri ve yaralananların isimleri merak konusu oldu. İşte, Şanlıurfa depreminde son durum ve ölü, yaralı sayısı...

  • KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 

  • DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  • ŞANLIURFA'DA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.

  • "284 CAN KAYBI, 2323 YARALI VE 1719 YIKILAN BİNA VAR"

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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